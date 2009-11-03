Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 35
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 31
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
35'
35'
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пато
Пато
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
82
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кака
Кака
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
0
Бензема
Карим Бензема
31'
31'
85
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Рауль
Рауль
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой