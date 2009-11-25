Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 13
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Гонсалес 19
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
31
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пато
Пато
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
13'
13'
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
84
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
19'
19'
67
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
90
0
Брандао
Брандао
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
71
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Хилтон
Виторино Хилтон
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
0
Коне
Бакари Коне