Матч завершен
Милан
Милан
0:4
Матч завершен
Интер
Милан
Мотта 29
Милито 38
Майкон 45
Станкович 69
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
29 авг. 2009, 21:45 МСК
29.08.2009, 21:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
64
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
47
0
Пато
Пато
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
47
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Оньеву
Огучи Оньеву
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
45'
45'
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
73
0
Станкович
Деян Станкович
69'
69'
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
29'
29'
60
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
38'
38'
81
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Суасо
Давид Суасо