Милан - Беневенто: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Милан
Милан
-:-

Милан - Беневенто: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0
Милан
2
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:45
Милан
0
Беневенто
1
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:30
Беневенто
2
Милан
2

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