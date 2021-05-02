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Серия А
Милан VS Беневенто
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Милан - Беневенто: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Милан
Милан
-:-
Милан - Беневенто: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Беневенто
Беневенто
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0
Милан
2
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
Милан
0
Беневенто
1
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2
Милан
2
Новости
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
Новости матча
Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивавший в Серии А
21 марта, 20:53
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:21