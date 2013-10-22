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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Робиньо 8
1:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 22
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2013, 21:45 МСК
22.10.2013, 21:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Констан
Кевин Констан
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Кака
Кака
71
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Бирса
Вальтер Бирса
79
0
Робиньо
Робиньо
8'
8'
64
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Сильвестре
Матиас Сильвестре
0
Ночерино
Антонио Ночерино
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
0
Поли
Андреа Поли
0
Матри
Алессандро Матри
0
Балотелли
Марио Балотелли
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Неймар
Неймар
81
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Санчес
Алексис Санчес
73
0
Месси
Лионель Месси
22'
22'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Сонг
Александр Сонг
0
Педро
Педро
0
Тельо
Кристиан Тельо