Матч завершен
Милан
Милан
Боатенг 57
Мунтари 81
2:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
20 февр. 2013, 22:45 МСК
20.02.2013, 22:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Констан
Кевин Констан
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
81'
81'
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
88
0
Паццини
Джампаоло Паццини
75
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
57'
57'
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Йепес
Марио Йепес
0
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
0
Траоре
Бакайе Траоре
0
Кристанте
Бриан Кристанте
0
Кркич
Боян Кркич
0
Ньянг
М'Байе Ньянг
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
88
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
62
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Сонг
Александр Сонг
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо