Матч завершен
Милан
Милан
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
28 марта 2012, 21:45 МСК
28.03.2012, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Неста
Алессандро Неста
73
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Ночерино
Антонио Ночерино
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
67
0
Робиньо
Робиньо
52
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Йепес
Марио Йепес
0
Месба
Джамел Месба
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
0
Лопес
Макси Лопес
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
65
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Санчес
Алексис Санчес
75
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Муниеса
Марк Муниеса
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Тельо
Кристиан Тельо