Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 21
Боатенг 54
2:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
ван Боммел 14
Месси 34
Хави 63
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2011, 22:45 МСК
23.11.2011, 22:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
65
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
54'
54'
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
14'
14'
75
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Робиньо
Робиньо
47
0
Аквилани
Альберто Аквилани
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
21'
21'
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Антонини
Лука Антонини
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Ночерино
Антонио Ночерино
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
0
Пато
Пато
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
80
0
Хави
Хави
63'
63'
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
34'
34'
90
0
Вилья
Давид Вилья
69
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пике
Жерар Пике
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Педро
Педро
0
Джонатан
Джонатан
0
Санчес
Алексис Санчес