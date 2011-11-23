Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 21
Боатенг 54
2:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
ван Боммел 14
Месси 34
Хави 63
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
23 нояб. 2011, 22:45 МСК
23.11.2011, 22:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
65
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
54'
54'
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
14'
14'
75
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Робиньо
Робиньо
47
0
Аквилани
Альберто Аквилани
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
21'
21'
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Антонини
Лука Антонини
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Ночерино
Антонио Ночерино
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
0
Пато
Пато
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
80
0
Хави
Хави
63'
63'
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
34'
34'
90
0
Вилья
Давид Вилья
69
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пике
Жерар Пике
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Педро
Педро
0
Джонатан
Джонатан
0
Санчес
Алексис Санчес