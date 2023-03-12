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|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно