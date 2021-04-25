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Лига 1
Метц VS ПСЖ
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Метц - ПСЖ: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
-:-
Метц - ПСЖ: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Прошлые матчи
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
22:00
ПСЖ
1 : 0
Метц
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
22:00
ПСЖ
1
Метц
0
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0
ПСЖ
2
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5
Метц
0
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1
ПСЖ
5
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2
ПСЖ
3
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
ПСЖ
3 : 0
Метц
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
ПСЖ
3
Метц
0
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3 : 1
Метц
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3
Метц
1
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:30
Метц
2
ПСЖ
3
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
-:-
ПСЖ
3 : 0
Метц
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
-:-
ПСЖ
3
Метц
0
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Метц
0 : 0
ПСЖ
14.08.2007
14 авг. 2007
вт
23:00
Метц
0
ПСЖ
0
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