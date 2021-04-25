Метц - ПСЖ: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
-:-

Метц - ПСЖ: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

Прошлые матчи

16.09.2020 16 сент. 2020 ср 22:00
ПСЖ
1 : 0
Метц
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 22:00
ПСЖ
1
Метц
0
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Метц
0
ПСЖ
2
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
ПСЖ
5
Метц
0
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 21:45
Метц
1
ПСЖ
5
18.04.2017 18 апр. 2017 вт 19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017 18 апр. 2017 вт 19:30
Метц
2
ПСЖ
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
ПСЖ
3 : 0
Метц
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
ПСЖ
3
Метц
0
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3 : 1
Метц
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3
Метц
1
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:30
Метц
2
ПСЖ
3
23.01.2008 23 янв. 2008 ср -:-
ПСЖ
3 : 0
Метц
23.01.2008 23 янв. 2008 ср -:-
ПСЖ
3
Метц
0
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Метц
0 : 0
ПСЖ
14.08.2007 14 авг. 2007 вт 23:00
Метц
0
ПСЖ
0

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