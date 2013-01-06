Матч завершен
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
6 янв. 2013, 19:00 МСК
6.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы