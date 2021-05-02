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Лига 1
Марсель VS Страсбур
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Марсель - Страсбур: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
-:-
Марсель - Страсбур: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Страсбур
мин
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
19
Каси
Антони Каси
5
Коне
Ламин Коне
13
Митрович
Стефан Митрович
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
26
Томассон
Адриен Томассон
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Селс
Матс Селс
-
29
Аанеба
Исмаэль Аанеба
-
14
Прсич
Санин Прсич
-
11
Ленар
Димитри Ленар
-
18
Сиби
Махаме Сиби
-
8
Уорис
Маджид Уорис
-
28
Диалло
Хабиб Диалло
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
34
Adrian Lebeau
Adrian Lebeau
-
Прошлые матчи
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0
Марсель
1
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:05
Марсель
3 : 1
Страсбур
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:05
Марсель
3
Страсбур
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2
Страсбур
0
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:45
Страсбур
1
Марсель
1
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Марсель
3 : 2
Страсбур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Марсель
3
Страсбур
2
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Марсель
2
Страсбур
0
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
22:00
Страсбур
3 : 3
Марсель
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
22:00
Страсбур
3
Марсель
3
17.05.2008
17 мая 2008
сб
21:50
Марсель
4 : 3
Страсбур
17.05.2008
17 мая 2008
сб
21:50
Марсель
4
Страсбур
3
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
18:10
Страсбур
0 : 0
Марсель
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
18:10
Страсбур
0
Марсель
0
Новости
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
#
Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48