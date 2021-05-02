Марсель - Страсбур: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Марсель
Марсель
-:-

Марсель - Страсбур: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Страсбур
Страсбур
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Страсбур
мин
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
19
Каси
Антони Каси
5
Коне
Ламин Коне
13
Митрович
Стефан Митрович
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
26
Томассон
Адриен Томассон
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Селс
Матс Селс
-
29
Аанеба
Исмаэль Аанеба
-
14
Прсич
Санин Прсич
-
11
Ленар
Димитри Ленар
-
18
Сиби
Махаме Сиби
-
8
Уорис
Маджид Уорис
-
28
Диалло
Хабиб Диалло
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
34
Adrian Lebeau
Adrian Lebeau
-

Прошлые матчи

06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
0
Марсель
1
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:05
Марсель
3 : 1
Страсбур
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 23:05
Марсель
3
Страсбур
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Марсель
2
Страсбур
0
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
Страсбур
1
Марсель
1
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Марсель
3 : 2
Страсбур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Марсель
3
Страсбур
2
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Марсель
2
Страсбур
0
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 22:00
Страсбур
3 : 3
Марсель
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 22:00
Страсбур
3
Марсель
3
17.05.2008 17 мая 2008 сб 21:50
Марсель
4 : 3
Страсбур
17.05.2008 17 мая 2008 сб 21:50
Марсель
4
Страсбур
3
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 18:10
Страсбур
0 : 0
Марсель
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 18:10
Страсбур
0
Марсель
0

Новости

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1
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30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
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# Новости матча
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14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48