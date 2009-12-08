Матч завершен
Марсель
Марсель
Гонсалес 11
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 5
Альбиоль 60
Роналду 80
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
63
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
11'
11'
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
71
0
Брандао
Брандао
77
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
90
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Хилтон
Виторино Хилтон
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Мбиа
Стефан Мбиа
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
0
Коне
Бакари Коне
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
60'
60'
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
79
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
73
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
63
0
Роналду
Криштиану Роналду
5'
80'
5', 80'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Рауль
Рауль
0
Бензема
Карим Бензема