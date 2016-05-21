Марсель - ПСЖ: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
2:4

Марсель - ПСЖ: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
21 мая 2016, 22:00 МСК
21.05.2016, 22:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0 : 1
Марсель
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0
Марсель
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
ПСЖ
4
Марсель
0
17.03.2019 17 марта 2019 вс 23:00
ПСЖ
3 : 1
Марсель
17.03.2019 17 марта 2019 вс 23:00
ПСЖ
3
Марсель
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:05
ПСЖ
3 : 0
Марсель
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:05
ПСЖ
3
Марсель
0
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 23:00
ПСЖ
3 : 0
Марсель
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 23:00
ПСЖ
3
Марсель
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 23:00
Марсель
1 : 5
ПСЖ
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 23:00
Марсель
1
ПСЖ
5
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
ПСЖ
0 : 0
Марсель
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
ПСЖ
0
Марсель
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 22:00
Марсель
2 : 4
ПСЖ
21.05.2016 21 мая 2016 сб 22:00
Марсель
2
ПСЖ
4
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 23:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 23:00
Марсель
1
ПСЖ
2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2
Марсель
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Марсель
2 : 3
ПСЖ
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
ПСЖ
2 : 0
Марсель
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
ПСЖ
2
Марсель
0
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 22:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 22:00
Марсель
1
ПСЖ
2
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:55
ПСЖ
2 : 0
Марсель
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:55
ПСЖ
2
Марсель
0
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 22:00
Марсель
2
ПСЖ
2

Новости

Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
# Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48