Матч завершен
Марсель
Марсель
Хайнце 49
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Индзаги 27
Индзаги 74
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
49'
49'
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
74
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
88
0
Брандао
Брандао
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
90
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Хилтон
Виторино Хилтон
0
Бокали
Гарри Бокали
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
Милан
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
58
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
27'
74'
27', 74'
87
0
Пато
Пато
90
Запасные
0
Дида
Дида
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар