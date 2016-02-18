Марсель - Атлетик: 18 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
0:1
Первый матч 1:1

Марсель - Атлетик: 18 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
18 февр. 2016, 23:05 МСК
18.02.2016, 23:05 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
Атлетик
1 : 2
Марсель
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
Атлетик
1
Марсель
2
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
Марсель
3 : 1
Атлетик
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
Марсель
3
Атлетик
1
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Атлетик
1 : 1
Марсель
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Атлетик
1
Марсель
1
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Марсель
0 : 1
Атлетик
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Марсель
0
Атлетик
1

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