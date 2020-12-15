Матч завершен
Марчамало
Плайя-де-лас-Америкас
2:3
Матч завершен
Уэска
Уэска
Мир 9
Мир 94
Мир 111
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 21:00 МСК
15.12.2020, 21:00 МСК
вторник
События
Составы
Уэска
мин
25
Андрес
Андрес
122
19
Лопес
Педро Лопес
122
4
Инсуа
Пабло Инсуа
122
16
Луизиньо
Луизиньо
122
22
Силва
Гастон Силва
122
2
Думбия
Идрисса Думбия
46
20
Сеоане
Хайме Сеоане
122
21
Карлос
Хуан Карлос
46
10
Гомес
Серхио Гомес
122
9
Мир
Рафаэль Мир
94'
111'
9'
94', 111', 9'
122
23
Эскриче
Дани Эскриче
76
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
8
Вальдеррама
Эухени Вальдеррама
26
Нвакали
Келечи Нвакали
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
27
Оморуйи
Кевин Оморуйи