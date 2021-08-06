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Материалы
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Венгрия
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
MMA
Материалы
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Хоккей
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Кубок Германии
Мангейм VS Айнтрахт
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Мангейм - Айнтрахт: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Мангейм
Мангейм
-:-
Мангейм - Айнтрахт: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Айнтрахт
Франкфурт
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Запасные
9
Samir Ujkani
Samir Ujkani
-
Айнтрахт
мин
40
Берднер
Элиас Берднер
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
11
Цубер
Стивен Цубер
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
15
Камада
Даичи Камада
7
Хрустич
Айдин Хрустич
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
1
Трапп
Кевин Трапп
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
25
Дурм
Эрик Дурм
-
18
Туре
Алмами Туре
-
35
Тута
Тута
-
27
Баркок
Аймен Баркок
-
9
Йович
Лука Йович
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Главный тренер
Адольф Хюттер
Новости
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
20 июня, 23:39
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
#Айдин Хрустич
09 мая, 21:11
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы
#Мартин Хинтереггер
23 мая 2020, 22:55
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
#Мартин Хинтереггер
16 мая 2020, 22:25
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
#
Новости матча
«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Андре Силвы из «Айнтрахта». Он стал вторым бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне
02 июля, 20:19
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
Защитник «Копенгагена» Варела перешел в «Динамо». Это аренда до конца сезона
17 октября 2020, 14:40
«Милан» подписал Анте Ребича из «Айнтрахта»
12 сентября 2020, 21:03