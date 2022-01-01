Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: 01 января 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: 01 января 2022 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту

Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
2
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 22:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 22:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
1
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:45
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:55
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:55
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
18.03.2012 18 марта 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:30
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вулверхэмптон
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Вулверхэмптон
1
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0

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