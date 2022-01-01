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Манчестер Юнайтед VS Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: 01 января 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: 01 января 2022 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Прошлые матчи
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
2
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
22:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
22:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
1
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:45
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:55
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:55
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вулверхэмптон
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2
Вулверхэмптон
1
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0
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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
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25 мая, 19:46
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23 мая, 19:55
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
21 мая, 16:23