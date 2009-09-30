Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 59
Кэррик 78
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Джеко 56
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
59'
59'
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
78'
78'
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
82
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
21
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Нани
Нани
0
Бербатов
Димитар Бербатов
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
73
0
Джеко
Эдин Джеко
56'
56'
90
0
Графите
Графите
83
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Барцальи
Андреа Барцальи
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Зиани
Карим Зиани
0
Сантана
Хонатан Сантана
0
Мартинс
Обафеми Мартинс