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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 58
Нани 81
Гиггз 86
3:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кинг 70
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
24 апр. 2010, 14:45 МСК
24.04.2010, 14:45 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
68
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Корри Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
80
0
Нани
Нани
81'
81'
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
58'
86'
58', 86'
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
60
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Харгривз
Оуэн Харгривз
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Македа
Федерико Македа
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
70'
70'
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
66
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
76
0
Дефо
Джермейн Дефо
55
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Леннон
Аарон Леннон
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч