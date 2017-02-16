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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ибрагимович 15
Ибрагимович 75
Ибрагимович 88
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
6
Погба
Поль Погба
90
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
45
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
85
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
15'
75'
88'
15', 75'
88'
90
8
Мата
Хуан Мата
70
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
18
Янг
Эшли Янг
36
Дармиан
Маттео Дармиан
5
Рохо
Маркос Рохо
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
5
Пажо
Венсан Пажо
72
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
25
Малку
Кевин Малку
90
19
Погба
Флорентен Погба
79
11
Савье
Анри Савье
90
14
Верету
Жордан Верету
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
21
Амума
Ромен Амума
90
26
Жоржиньо
Жоржиньо
65
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
4
Лакруа
Лео Лакруа
31
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
9
Ру
Нолан Ру
27
Берич
Роберт Берич