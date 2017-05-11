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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Феллайни 17
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Сельта
Виго
Ронкалья 85
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
11 мая 2017, 22:05 МСК
11.05.2017, 22:05 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
17'
17'
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
77
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
89
14
Лингард
Джесси Лингард
86
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
4
Джонс
Фил Джонс
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
10
Руни
Уэйн Руни
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
85'
85'
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
11
Систо
Пионе Систо
80
18
Васс
Даниэль Васс
45
6
Радойя
Неманья Радойя
68
10
Аспас
Яго Аспас
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
12
Бове
Клаудио Бове