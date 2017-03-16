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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 70
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
16 марта 2017, 23:05 МСК
16.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
17
Блинд
Дейли Блинд
64
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
8
Мата
Хуан Мата
70'
70'
90
6
Погба
Поль Погба
48
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
18
Янг
Эшли Янг
4
Джонс
Фил Джонс
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
81
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
61
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Киреев
Игорь Киреев
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич