Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ливерпуль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
2
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
2
Манчестер Юнайтед
0
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
0
Ливерпуль
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 19:00
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Юнайтед
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 19:00
Ливерпуль
3
Манчестер Юнайтед
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
10.03.2018 10 марта 2018 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:30
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 22:00
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.10.2016 17 окт. 2016 пн 22:00
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
10.03.2016 10 марта 2016 чт 23:05
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
10.03.2016 10 марта 2016 чт 23:05
Ливерпуль
2
Манчестер Юнайтед
0
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:05
Ливерпуль
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:05
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
1
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ливерпуль
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
16.03.2014 16 марта 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Ливерпуль
16.03.2014 16 марта 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
0
Ливерпуль
3
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
Ливерпуль
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
0
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2

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