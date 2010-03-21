Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 13
Пак Джи Сун 61
2:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 6
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
21 марта 2010, 16:30 МСК
21.03.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
79
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
61'
61'
87
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
13'
13'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Эванс
Корри Эванс
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Бербатов
Димитар Бербатов
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Родригес
Макси Родригес
77
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
83
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
74
0
Торрес
Фернандо Торрес
6'
6'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Келли
Мартин Келли
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог