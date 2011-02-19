Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Браун 28
1:0
Матч завершен
Кроули Таун
Кроули
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
19 февр. 2011, 20:15 МСК
19.02.2011, 20:15 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
0
Фабио
Фабио
70
0
Браун
Уэс Браун
28'
28'
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Рафаэл
Рафаэл
54
0
Гибсон
Даррон Гибсон
90
0
Андерсон
Андерсон
47
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Обертан
Габриэль Обертан
90
0
Чичарито
Чичарито
90
0
Бебе
Бебе
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Моррисон
Равель Моррисон
0
Руни
Уэйн Руни
0
Кинг
Джошуа Кинг
0
Брэди
Робби Брэди
Кроули Таун
мин
0
Куиперс
Михел Куиперс
90
0
Хоуэлл
Дин Хоуэлл
90
0
МакФадзин
Кайл МакФадзин
90
0
Миллс
Пабло Миллс
90
0
Хант
Дэвид Хант
90
0
Торрес
Серхио Рауль Торрес
90
0
Балмэн
Дэнни Балмэн
90
0
Смит
Бен Смит
81
0
Гибсон
Вулли Гибсон
71
0
Таббс
Мэтт Таббс
90
0
МакАллистер
Крейг МакАллистер
64
Запасные
0
Ширер
Скотт Ширер
0
Рентс
Сэм Рентс
0
Уилсон
Гленн Уилсон
0
Раск
Симон Раск
0
Нэппер
Байрон Нэппер
0
Кук
Джейми Кук
0
Броди
Ричард Броди