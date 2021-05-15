Манчестер Юнайтед - Фулхэм: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Фулхэм: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Фулхэм
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:30
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:30
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
3
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Фулхэм
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Фулхэм
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Фулхэм
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
2
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Фулхэм
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
4
Фулхэм
1
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Фулхэм
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
2
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
26.03.2012 26 марта 2012 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
0
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Фулхэм
0 : 5
Манчестер Юнайтед
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
5
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Фулхэм
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
0
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 18:00
Фулхэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 18:00
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
2
14.03.2010 14 марта 2010 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
14.03.2010 14 марта 2010 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
Фулхэм
3 : 0
Манчестер Юнайтед
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
Фулхэм
3
Манчестер Юнайтед
0
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Фулхэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
0
07.03.2009 07 марта 2009 сб 20:15
Фулхэм
0 : 4
Манчестер Юнайтед
07.03.2009 07 марта 2009 сб 20:15
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
4
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
01.03.2008 01 марта 2008 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Юнайтед
01.03.2008 01 марта 2008 сб 18:00
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
3
03.12.2007 03 дек. 2007 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Фулхэм
03.12.2007 03 дек. 2007 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
0

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