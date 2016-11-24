Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 35
Мата 69
Джонс 75
Лингард 90
4:0
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 23:05 МСК
24.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
8
Мата
Хуан Мата
69'
69'
70
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
83
10
Руни
Уэйн Руни
35'
35'
82
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
5
Рохо
Маркос Рохо
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
90'
7
Депай
Мемфис Депай
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Фейеноорд
мин
25
Джонс
Брэд Джонс
75'
75'
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
7
Кейт
Дирк Кейт
61
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
90
9
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
73
31
Даммерс
Вессел Даммерс
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
78
Запасные
30
Ханссон
Пер Ханссон
15
Вауденберг
Лукас Вауденберг
5
Вейинович
Марко Вейинович
19
Бергейс
Стивен Бергейс
26
Ньивкоп
Барт Ньивкоп
29
Крамер
Михаэль Крамер
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу