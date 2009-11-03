Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Оуэн 29
Скоулз 84
Валенсия 90
3:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 26
Красич 30
Березуцкий 48
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Фабио
Фабио
59
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
58
0
Скоулз
Пол Скоулз
84'
84'
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90'
90'
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
29'
29'
90
0
Македа
Федерико Македа
82
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эвра
Патрис Эвра
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Андерсон
Андерсон
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Руни
Уэйн Руни
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
48'
48'
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
70
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
26'
26'
73
0
Красич
Милош Красич
30'
30'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
85
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Маазу
Мусса Маазу