Манчестер Юнайтед - Челси: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Челси: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Челси
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:00
Манчестер Юнайтед
1
Челси
3
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 23:00
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 23:00
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Челси
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
4
Челси
0
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Челси
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1
Челси
1
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:30
Челси
2 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:30
Челси
2
Манчестер Юнайтед
2
19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:15
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:15
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:30
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Челси
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Челси
0
13.03.2017 13 марта 2017 пн 22:45
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
13.03.2017 13 марта 2017 пн 22:45
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
Челси
4 : 0
Манчестер Юнайтед
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
Челси
4
Манчестер Юнайтед
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 19:00
Челси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 19:00
Челси
1
Манчестер Юнайтед
1
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 20:30
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:30
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Челси
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
1
Челси
1
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 19:00
Челси
3 : 1
Манчестер Юнайтед
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 19:00
Челси
3
Манчестер Юнайтед
1
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0

Новости

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#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
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Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
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Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
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30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
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Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
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Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
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Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
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