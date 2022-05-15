Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Патрик Шик
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Дания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Манчестер Юнайтед VS Челси
Поделиться:
Манчестер Юнайтед - Челси: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Челси: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
Челси
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:00
Манчестер Юнайтед
1
Челси
3
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
23:00
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
23:00
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Челси
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
4
Челси
0
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Челси
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1
Челси
1
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:30
Челси
2 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:30
Челси
2
Манчестер Юнайтед
2
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:15
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:15
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:05
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:05
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:30
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Челси
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2
Челси
0
13.03.2017
13 марта 2017
пн
22:45
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
13.03.2017
13 марта 2017
пн
22:45
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
Челси
4 : 0
Манчестер Юнайтед
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
Челси
4
Манчестер Юнайтед
0
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
19:00
Челси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
19:00
Челси
1
Манчестер Юнайтед
1
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Челси
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1
Челси
1
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
Челси
3 : 1
Манчестер Юнайтед
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
Челси
3
Манчестер Юнайтед
1
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
Показать еще
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28