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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Чичарито 5
Руни 11
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 59
Рамирес 68
Кубок Англии, 1/4 финала
Кубок Англии,
1/4 финала
Англия
10 марта 2013, 19:30 МСК
10.03.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
76
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Клеверли
Том Клеверли
90
0
Нани
Нани
45
0
Руни
Уэйн Руни
11'
11'
90
0
Чичарито
Чичарито
5'
5'
63
Запасные
0
Амос
Бен Амос
0
Янг
Эшли Янг
0
Видич
Неманья Видич
0
Андерсон
Андерсон
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Оскар
Оскар
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
52
0
Рамирес
Рамирес
68'
68'
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Мозес
Виктор Мозес
53
0
Ба
Демба Ба
78
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Терри
Джон Терри
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Азар
Эден Азар
59'
0
Торрес
Фернандо Торрес