Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тельо 20
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Рафаэл
Рафаэл
74
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
69
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
74
0
Обертан
Габриэль Обертан
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
0
Македа
Федерико Македа
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эвра
Патрис Эвра
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн
Бешикташ
мин
0
Рушту
Рушту
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
0
Тораман
Ибрахим Тораман
67
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
0
Финк
Михаэль Финк
90
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Тельо
Родриго Тельо
20'
20'
75
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Бобо
Бобо
84
Запасные
0
Челикай
Корджан Челикай
0
Гювен
Эрхан Гювен
0
Инджеман
Угур Инджеман
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Табата
Родриго Табата
0
Зенгин
Эркан Зенгин
0
Карадениз
Батухан Карадениз