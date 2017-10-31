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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Свилар 45
Блинд 78
2:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
78'
78'
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21
Эррера
Андер Эррера
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Бенфика
мин
1
Свилар
Миле Свилар
45'
45'
90
33
Жардел
Жардел
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
8
Дуглас
Дуглас
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
7
Самарис
Андреас Самарис
90
21
Пицци
Пицци
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
19
Элизеу
Элизеу
2
Лопес
Лисандро Лопес
17
Живкович
Андрия Живкович
10
Жонас
Жонас
14
Сеферович
Харис Сеферович
22
Серви
Франко Серви