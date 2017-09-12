Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Феллайни 35
Лукаку 53
Рэшфорд 84
3:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
12 сент. 2017, 21:45 МСК
12.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
18
Янг
Эшли Янг
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
77
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Погба
Поль Погба
19
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
53'
53'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
69
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
16
Кэррик
Майкл Кэррик
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
27
Феллайни
Маруан Феллайни
35'
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
84'
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
36
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
25
Риверос
Блас Риверос
77
34
Джака
Таулант Джака
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
66
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
4
Габер
Омар Габер
39
Калла
Давиде Калла
33
Буа
Кевин Буа
15
Франссон
Александер Франссон
31
Шмид
Доминик Шмид
19
Оберлен
Димитри Оберлен