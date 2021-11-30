Манчестер Юнайтед - Арсенал: 30 ноября 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Арсенал: 30 ноября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2021, 23:00 МСК
30.11.2021, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
Новости
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 23:00
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:30
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:30
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:55
Арсенал
1 : 3
Манчестер Юнайтед
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:55
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
3
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Арсенал
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Арсенал
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Арсенал
1 : 3
Манчестер Юнайтед
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
3
07.05.2017 07 мая 2017 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
07.05.2017 07 мая 2017 вс 18:00
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Арсенал
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
3
Арсенал
2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Арсенал
3 : 0
Манчестер Юнайтед
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Арсенал
3
Манчестер Юнайтед
0
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
09.03.2015 09 марта 2015 пн 22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Арсенал
09.03.2015 09 марта 2015 пн 22:45
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
2
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:30
Арсенал
1 : 2
Манчестер Юнайтед
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:30
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
2
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Арсенал
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
0
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 18:00
Арсенал
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 18:00
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
1
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Арсенал
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
1

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