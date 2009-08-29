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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 59
Диаби 65
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 42
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2009, 19:15 МСК
29.08.2009, 19:15 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Руни
Уэйн Руни
59'
59'
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Нани
Нани
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
63
0
Гиггз
Райан Гиггз
87
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Андерсон
Андерсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
65'
65'
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
79
0
Аршавин
Андрей Аршавин
42'
42'
83
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
72
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер