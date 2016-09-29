Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ибрагимович 69
1:0
Матч завершен
Заря
Луганск
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Орель Гринфилд
Орель Гринфилд
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
6
Погба
Поль Погба
90
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
74
14
Лингард
Джесси Лингард
67
8
Мата
Хуан Мата
74
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
69'
69'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
32
Джонстон
Сэм Джонстон
18
Янг
Эшли Янг
16
Кэррик
Майкл Кэррик
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
10
Руни
Уэйн Руни
7
Депай
Мемфис Депай
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
Заря
мин
7
Петряк
Иван Петряк
90
1
Шевченко
Алексей Шевченко
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
95
Соболь
Эдуард Соболь
90
12
Форстер
Рафаэль Форстер
90
22
Любенович
Желько Любенович
76
6
Каменюка
Никита Каменюка
90
4
Чайковский
Игорь Чайковский
80
24
Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
90
20
Караваев
Александр Караваев
90
9
Кулач
Владислав Кулач
60
Запасные
77
Чуваев
Олег Чуваев
44
Чечер
Вячеслав Чечер
5
Гордиенко
Артем Гордиенко
39
Опанасенко
Евгений Опанасенко
2
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
10
Липартия
Джаба Липартия
11
Паулиньо
Паулиньо