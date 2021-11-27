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Манчестер Сити VS Вест Хэм
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Манчестер Сити - Вест Хэм: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Манчестер Сити - Вест Хэм: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
27 нояб. 2021, 18:00 МСК
27.11.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:30
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:30
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
1
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
22:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
22:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Манчестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Сити
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
4
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
Вест Хэм
1 : 4
Манчестер Сити
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:15
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
4
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Сити
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
22:45
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
4
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:55
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:55
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Хэм
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Манчестер Сити
3
Вест Хэм
1
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
2 : 2
Манчестер Сити
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
2
Манчестер Сити
2
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 2
Вест Хэм
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:30
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
2
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
14:45
Вест Хэм
2 : 1
Манчестер Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
14:45
Вест Хэм
2
Манчестер Сити
1
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
19:30
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
14:45
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
14:45
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Сити
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:30
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
0
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:10
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
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