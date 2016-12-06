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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ихеначо 8
1:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Робертс 4
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
53
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
90
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
3
Санья
Бакари Санья
90
19
Сане
Лерой Сане
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
6
Фернандо
Фернандо
90
50
Маффео
Пабло Маффео
62
9
Нолито
Нолито
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
8'
8'
90
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
30
Отаменди
Николас Отаменди
24
Стоунс
Джон Стоунс
69
Анхелиньо
Анхелиньо
15
Навас
Хесус Навас
80
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
51
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
8
Браун
Скотт Браун
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
18
Рогич
Том Рогич
90
27
Робертс
Патрик Робертс
4'
4'
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
73
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
2
Туре
Коло Туре
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
6
Биттон
Нир Биттон
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
9
Гриффитс
Ли Гриффитс