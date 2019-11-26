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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 56
1:1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Соломон 69
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2019, 23:00 МСК
26.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
56'
56'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
70
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
12
Анхелиньо
Анхелиньо
90
16
Родри
Родри
76
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
2
Уокер
Кайл Уокер
5
Стоунс
Джон Стоунс
22
Менди
Бенжамин Менди
21
Сильва
Давид Сильва
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
Шахтер
мин
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
65
21
Патрик
Алан Патрик
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
90
31
Исмаили
Исмаили
90
20
Коваленко
Виктор Коваленко
81
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
98
Додо
Додо
90
14
Тете
Тете
90
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
5
Хочолава
Давид Хочолава
50
Болбат
Сергей Болбат
19
Соломон
Манор Соломон
69'
8
Антонио
Маркос Антонио
45
Сикан
Даниил Сикан