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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 48
Стерлинг 90
2:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
48'
48'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90'
20
Силва
Бернарду Силва
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард
Бернард
90
8
Фред
Фред
90
7
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
66
Азеведо
Марсио Азеведо
5
Хочолава
Давид Хочолава
9
Дентиньо
Дентиньо
34
Петряк
Иван Петряк
74
Коваленко
Виктор Коваленко