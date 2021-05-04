Манчестер Сити - ПСЖ: 04 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
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Манчестер Сити - ПСЖ: 04 мая 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
4 мая 2021, 22:00 МСК
4.05.2021, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Этихад Стэдиум
Этихад Стэдиум
Манчестер
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Предварительный состав

Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
20
Силва
Бернарду Силва
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
85
Траффорд
Джеймс Траффорд
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Тренерский состав
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
22
Диалло
Абду Диалло
15
Перейра
Данилу Перейра
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
31
Дагба
Колин Дагба
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
8
Паредес
Леандро Паредес
10
Неймар
Неймар
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
32
Пембеле
Тимоте Пембеле
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
12
Рафинья
Рафинья
-
6
Верратти
Марко Верратти
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
39
Наджера
Кенни Наджера
-
Тренерский состав
Маурисио Почеттино

Прошлые матчи

12.04.2016 12 апр. 2016 вт 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
ПСЖ
12.04.2016 12 апр. 2016 вт 21:45
Манчестер Сити
1
ПСЖ
0
06.04.2016 06 апр. 2016 ср 21:45
ПСЖ
2 : 2
Манчестер Сити
06.04.2016 06 апр. 2016 ср 21:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
2

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