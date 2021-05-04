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Манчестер Сити VS ПСЖ
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Манчестер Сити - ПСЖ: 04 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
-:-
Манчестер Сити - ПСЖ: 04 мая 2021 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
4 мая 2021, 22:00 МСК
4.05.2021, 22:00 МСК
вторник
Cтадион Этихад Стэдиум
Этихад Стэдиум
Манчестер
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
20
Силва
Бернарду Силва
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
85
Траффорд
Джеймс Траффорд
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Тренерский состав
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
22
Диалло
Абду Диалло
15
Перейра
Данилу Перейра
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
31
Дагба
Колин Дагба
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
8
Паредес
Леандро Паредес
10
Неймар
Неймар
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
32
Пембеле
Тимоте Пембеле
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
12
Рафинья
Рафинья
-
6
Верратти
Марко Верратти
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
39
Наджера
Кенни Наджера
-
Тренерский состав
Маурисио Почеттино
Прошлые матчи
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
ПСЖ
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1
ПСЖ
0
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2 : 2
Манчестер Сити
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
2
Новости
Гвардиола наконец-то вывел «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ! Клуб оказался там впервые за пять лет
#Хосеп Гвардиола
15 апреля, 00:40
Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку. Хм, куда Холанд перейдет дальше?
#Эрлинг Холанд
14 апреля, 14:40
Неймар собрал все промахи в одном матче: штанга, перекладина, удар мимо мяча перед пустыми воротами
#Неймар
14 апреля, 00:12
Фанаты «ПСЖ» устроили салют во время матча. Поддержали команду при пустых трибунах 💥
#ПСЖ
13 апреля, 23:14
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
#Килиан Мбаппе
08 апреля, 00:47
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
#Неймар
07 апреля, 23:22
Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️
#Лига чемпионов
07 апреля, 23:10
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
#
Новости матча
Фоден перестал сотрудничать с компанией, которая обратилась к Мбаппе в его твиттере
вчера, 22:47
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
Пары полуфиналистов Лиги чемпионов
14 апреля, 23:54
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Кейлор Навас ни разу не вылетал из ЛЧ после двухматчевого противостояния – только проигрывал в финале
14 апреля, 10:46
«ПСЖ» проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
13 апреля, 23:53
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22