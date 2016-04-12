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Манчестер Сити VS ПСЖ
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Манчестер Сити - ПСЖ: 12 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:0
Первый матч 2:2
Манчестер Сити - ПСЖ: 12 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
12 апр. 2016, 21:45 МСК
12.04.2016, 21:45 МСК
вторник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
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События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
04.05.2021
04 мая 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021
04 мая 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2
ПСЖ
0
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Сити
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Сити
2
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
ПСЖ
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1
ПСЖ
0
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2 : 2
Манчестер Сити
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
2
Новости
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
#
Новости матча
Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом
05 июня, 14:11
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00