Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
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Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
7 мая 2022, 17:00 МСК
7.05.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс

Прошлые матчи

14.05.2021 14 мая 2021 пт 22:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 4
Манчестер Сити
14.05.2021 14 мая 2021 пт 22:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Сити
4
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
0
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 23:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Манчестер Сити
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 23:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 20:30
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Манчестер Сити
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Манчестер Сити
6 : 1
Ньюкасл Юнайтед
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Манчестер Сити
6
Ньюкасл Юнайтед
1
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
Манчестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:05
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:05
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:00
Манчестер Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:00
Манчестер Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Манчестер Сити
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
3
06.05.2012 06 мая 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
06.05.2012 06 мая 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Манчестер Сити
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
3

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