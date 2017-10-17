Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 9
Жезус 13
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Диавара 73
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9'
9'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
13'
13'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
42
Диавара
Амаду Диавара
73'
73'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
37
Уна
Адам Уна