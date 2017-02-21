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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 26
Агуэро 58
Агуэро 71
Стоунс 77
Сане 82
5:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Монако
Монако
Фалькао 32
Мбаппе 40
Фалькао 61
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
21 февр. 2017, 22:45 МСК
21.02.2017, 22:45 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
3
Санья
Бакари Санья
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
77'
77'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
62
19
Сане
Лерой Сане
82'
82'
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26'
26'
89
16
Агуэро
Серхио Агуэро
58'
71'
58', 71'
87
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
16
Делф
Фабиан Делф
9
Нолито
Нолито
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
88
15
Силва
Бернарду Силва
85
9
Фалькао
Радамель Фалькао
32'
61'
32', 61'
90
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе
40'
40'
79
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
34
Диалло
Абду Диалло
38
Туре
Алмами Туре
8
Моутинью
Жоао Моутинью
7
Дирар
Набиль Дирар
18
Жермен
Валере Жермен
11
Каррийо
Гидо Каррийо