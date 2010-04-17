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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Скоулз 90
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
17 апр. 2010, 14:45 МСК
17.04.2010, 14:45 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
78
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
65
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
75
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Нильсен
Гуннар Нильсен
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Боята
Дедрик Боята
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Айрленд
Стивен Айрленд
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90'
90'
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
59
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
80
0
Руни
Уэйн Руни
75
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Нани
Нани
0
Бербатов
Димитар Бербатов