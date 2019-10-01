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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 66
Фоден 90
2:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 22:00 МСК
1.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
89
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Силва
Бернарду Силва
56
26
Марез
Рияд Марез
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Родри
Родри
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
12
Анхелиньо
Анхелиньо
50
Гарсия
Эрик Гарсия
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
66'
47
Фоден
Фил Фоден
90'
9
Жезус
Габриэль Жезус
Динамо
мин
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
76
22
Леовац
Марин Леовац
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
84
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
62
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
6
Пинту
Иво Пинту
14
Гояк
Амер Гояк
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум