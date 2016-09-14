Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 9
Агуэро 28
Агуэро 77
Ихеначо 90
4:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
79
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9'
77'
28'
9', 77'
28'
83
15
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
9
Нолито
Нолито
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90'
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
1
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
38
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
81
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
11
Раффаэл
Раффаэл
90
28
Хан
Андре Хан
59
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
4
Вестергор
Янник Вестергор
27
Корб
Юлиан Корб
16
Траоре
Ибрахима Траоре
10
Азар
Торган Азар
23
Хофманн
Йонас Хофманн